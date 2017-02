Boje medzi džihádistami si vyžiadali najmenej 70 životov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Damask 14. februára (TASR) - Najmenej 70 bojovníkov zahynulo počas uplynulých dvoch dní v bojoch medzi dvoma povstaleckými extrémistickými zoskupeniami na severozápade Sýrie. Informovalo o tom dnes Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.SOHR uvádza, že boje prebiehali medzi koalíciou pod velením teroristickej organizácie al-Káida s názvom Výbor pre oslobodenie Levanty a džihádistickej skupiny Džund al-Aksá. Išlo zrejme o najprudšie zrážky medzi dvoma povstaleckými skupinami za posledné roky.Boje sa sústreďovali do provincií Hamá a Idlib. Výbor pre oslobodenie Levanty podľa informácií SOHR vybojoval od Džund al-Aksá dosiaľ kontrolu nad šiestimi dedinami. Obe hnutia pritom zároveň bojujú proti vládnym silám sýrskeho prezidenta Bašára Asada.Agentúra AP upozornila, že táto situácia môže ohroziť aktuálne rokovania, ktorých cieľom by malo byť konečné riešenie konfliktu v Sýrii.2 clu rsc