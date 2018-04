Boje na juhu Damasku si vyžiadali desiatky mŕtvych a zranených

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 27. apríla (TASR) - Desiatky mŕtvych a zranených si vyžiadali boje medzi sýrskou armádou a militantmi z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ku ktorým došlo v piatok v južných častiach sýrskej metropoly Damask. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie ľudskoprávnej organizácie SOHR.Podľa SOHR 17 ľudí vrátane siedmich detí a dvoch žien zahynulo pri útokoch sýrskeho letectva na palestínsky utečenecký tábor Jarmúk na južnom predmestí Damasku, ktoré z väčšej časti ovláda Islamský štát.Sýrske štátne médiá uviedli, že dve deti zahynuli a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, keď militanti z IS začali z ťažkých zbraní ostreľovať damaskú štvrť Kadam na južnom okraji mesta. Podľa sýrskej štátnej tlačovej agentúry SANA vládne sily a ich spojenci prenikli hlbšie do neďalekej damaskej štvrte Hadžar Aswad, ktorú kontroluje IS.Agentúra tiež uviedla, že cieľom ofenzívy vládnych síl je "úplné vyčistenie južnej časti Damasku od teroristov."