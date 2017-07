Boje v Afganistane vyhnali od začiatku roka z domovov už 150.000 ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 11. júla (TASR) - Pre pokračujúci ozbrojený konflikt v Afganistane muselo svoje domovy len v tomto roku opustiť už takmer 150.000 ľudí. Vo svojej najnovšej správe to dnes uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).Vnútorne vysídlených bolo doposiaľ dovedna 146.400 osôb, čo je približne o 25 percent menej než v rovnakej dobe minulý rok. Do polovice vlaňajšieho júla muselo totiž podľa údajov OCHA opustiť svoje domovy v Afganistane celkovo 196.112 ľudí.Nútené vysídľovanie obyvateľstva zaznamenal OCHA v tomto roku vo väčšine afganských provincií. Prevažná časť všetkých vysídlencov (43 percent) pritom pochádzala zo severu tejto blízkovýchodnej krajiny.Je však pravdepodobné, že počet vysídlených osôb ešte porastie. Len za uplynulý týždeň totiž utieklo z provincie Kundúz, konkrétne z oblastí v okolí rovnomennej provinčnej metropoly, pre neustále boje medzi afganskými silami a povstalcami ďalších asi 14.000 osôb, priblížil ďalej OCHA.Počas vlaňajšieho roka utieklo zo svojich domovov do iných častí Afganistanu vyše ako 650.000 civilistov. OSN začiatkom roka predpovedala, že počet vnútorných vysídlencov dosiahne v tomto roku 450.000, pripomenula agentúra DPA.