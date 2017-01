Boje v Aleppe úplne zničili tretinu Starého mesta, tvrdí UNESCO

Na archívnej snímke Staré mesto Aleppo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 20. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) dnes informovala, že počas bojov v severosýrskom Aleppe bola úplne zničená asi tretina jeho Starého mesta.Experti UNESCO podnikli od pondelka do štvrtka v Aleppe misiu, ktorej cieľom bolo zozbierať informácie o stave historických pamiatok v tomto starobylom sýrskom meste. Zistili, žeMedzi výrazne poškodenými budovami je aj slávna Umájovská veľká mešita, citadela, ale aj ďalšie mešity, kostoly, tradičné bazáre, náboženské školy, kúpele i múzeá a ďalšie historické budovy.Veľké škody sú aj na budovách škôl v meste. UNESCO v dnešnom vyhlásení upozorňuje, žePodmienky na vyučovanie tam nie sú vhodné: netečie voda, dodávky elektriny sú prerušené, všade je plno črepov a trosiek, niekde sa nachádzajú aj úlomky granátov, píše sa vo vyhlásení UNESCO.Experti UNESCO sa v Aleppe stretli s predstaviteľmi miestnej samosprávy a mimovládnych organizácií a navrhli vyhlásiť Staré mesto zaSýrska armáda sa Aleppa zmocnila v decembri 2016 po prudkých bojoch s povstalcami, ktorí postupne strácali kontrolu nad časťami mesta obsadenými ešte pred štyrmi rokmi.Aleppo bolo do vojny najväčším mestom Sýrie a jej ekonomickou metropolou. V minulosti sa preslávilo tým, že bolo cieľom obchodných karaván a je jedným z najstarších obchodných miest Orientu.UNESCO dnes ústami svojej generálnej riaditeľky Iriny Bokovovej odsúdilo nové ničenie antických pamiatok v inom starobylom meste Sýrie, v Palmýre, kde džihádisti z organizácie Islamský štát zničili priečelie divadla postaveného v 2. storočí n. l., ako aj tetrapylón - rímsku stavbu v tvare kocky. Bokovová to dnes označila zaIS dobyl v púšti ležiacu Palmýru v máji 2015. Odvtedy až do vlaňajšieho marca, keď sa mesta opäť zmocnili vládne sily, islamisti zlikvidovali množstvo antických pamiatok vrátane tých, ktoré sú zapísané na zoznamoch svetového kultúrneho dedičstva. Zničený bol napríklad chrám boha Béla a Baalšamínov chrám, Víťazný oblúk i viacero pohrebných veží či socha leva, ktorá vznikla na počesť bohyne al-Lát a stávala pri vchode k Bélovmu chrámu.Palmýra sa dostala opäť do rúk islamistov v decembri roku 2016, v čase, keď vrcholili boje o severosýrske mesto Aleppo.