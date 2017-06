Boje v Stredoafrickej republike si vyžiadali najmenej 100 mŕtvych

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bangui 21. júna (TASR) - Pri bojoch medzi ozbrojenými skupinami v stredoafrickom meste Bria prišlo v týchto dňoch o život najmenej 100 ľudí. Ku krvavým potýčkam došlo po tohtotýždňovom podpise dohody o okamžitom prímerí v talianskom Ríme.Starosta mesta Bria dnes informoval, že niekoľko desiatok zranených priviezli do nemocnice prevádzkovanej organizáciou Lekári bez hraníc. Miestna katolícka misia uviedla, že počet mŕtvych môže byť oveľa vyšší, pretože zatiaľ je pre tímy Červeného kríža príliš nebezpečné zbierať z ulice telá obetí, uviedla agentúra AP.Mnohé podobné dohody o prímerí, akú podpísali v Ríme, už v uplynulom desaťročí stroskotali. Najnovšie mierové úsilie sprostredkovala katolícka organizácia Komunita svätého Egídia so sídlom v talianskej metropole.Podpísaniu dohody predchádzali rokovania medzi vládou SAR a 13 z celkove 14 ozbrojených skupín, ktoré sú v tejto krajine v súčasnosti aktívne. Jediná nezúčastnená skupina takisto vyjadrila ochotu aktívne sa zapojiť do mierového procesu.SAR ako prevažne kresťanskú krajinu zachvátil chaos po tom, ako tam v roku 2013 prevzalo moc islamské hnutie Séléka, čo vyvolalo odvety najmä zo strany kresťanských milícií. V dôsledku nábožensky motivovaného násilia zahynuli tisíce ľudí a svoje domovy musela opustiť približne štvrtina zo 4,7 milióna tamojších obyvateľov.