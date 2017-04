Bojkot reklamy na YouTube neochromil kvartálne výsledky Google

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mountain View 28. apríla (TASR) - Príjmy z reklamy spoločnosti Google výraznou mierou prispeli k miliardovým ziskom jeho koncernovej matky Alphabet. Zisk koncernu v uplynulom kvartáli medziročne stúpol o 29 % takmer na 5,43 miliardy USD (4,99 miliardy eur) a tržby vzrástli o 22 % na 24,75 miliardy USD. Akcie počas štvrtkového predĺženého burzového dňa stúpli takmer o 5 % na 933 USD.Najviac peňazí získava Google z príjmov z reklamy, ktoré medziročne stúpli z 18 miliárd USD na 21,4 miliardy USD. Google tak zatiaľ zvládol rozruch okolo reklám na video portáli YouTube. Niektorí reklamní klienti boli šokovaní, keď sa dozvedeli, že ich videá sa objavili popri extrémistickom obsahu. Viacerí veľkí zákazníci pohrozili stiahnutím reklamy, zatiaľ však nie je isté, ktorí to dodržia aj v dlhodobom horizonte. Google priznal chybu pri umiestňovaní videí a podnikol protiopatrenia.Analytici predpokladajú, že dôsledky bojkotu môže Google pociťovať po zvyšok tohto roka. "Na svete neexistuje osoba, ktorá by sa tak vyhýbala riziku ako manažér marketingu," konštatuje Larry Chiagouris, profesor marketingu na newyorskej Pace University. "Nechcú mať nič spoločné s médiom, ktoré znamená problémy pre ich značku. A ani nemusia, pretože majú veľa ďalších možností." Napriek tomu by únik reklamy z YouTube nemusel znamenať pre Alphabet katastrofu, keďže najviac reklamných príjmov pochádza z vyhľadávačov. Reklamy sa totiž ukazujú pri miliardách výsledkov vyhľadávaní, ktoré Google vykonáva každý deň. Tie tvoria hlavný zdroj príjmov Alphabetu.Google aj naďalej zarába na klikoch používateľov na reklamy, najmä v oblasti internetového vyhľadávania. Trend znižovania príjmov na jeden klik pokračuje, čo dokazuje medziročný pokles o 19 %. Tento prepad však viac než vykompenzoval nárast počtu klikov o 44 %. Partneri Google získali 22 % ako provízie za presmerovanie používateľov, čiže o 1 % viac než v rovnakom období minulého roka.Ostatné dcéry Alphabetu, napríklad, spoločnosť Nest či výrobca robotických vozidiel Waymo, zaznamenali zvýšenie tržieb zo 165 na 244 miliónov USD. Zároveň však stúpla aj ich prevádzková strata zo 774 na 855 miliónov USD.Alphabet ukončil kvartál s peňažnými rezervami vo výške 92 miliárd USD. Polovica z týchto peňazí sa nachádza mimo USA.