Bojnice obnovia vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa

Bojnice 31. mája (TASR) - Mesto Bojnice obnoví vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa. Rodičia, ktorí budú spĺňať podmienky, dostanú pre svoje bábätko od radnice 100 eur. Jednomyseľne o tom rozhodli mestskí poslanci na svojom rokovaní v stredu (30.5.).načrtol mestský poslanec Maroš Greschner, ktorý bol predkladateľom návrhu.Dieťa sa tiež podľa neho musí dožiť minimálne 28 dní a ďalšou z podmienok je to, že osoba, teda poberateľ príspevku, nesmie mať žiadne dlžoby voči mestu.vyčíslil.Obnovením vyplácania príspevku pri narodení dieťaťa mestskí poslanci z klubu nezávislých, ktorí opatrenie navrhli, sledujú viacero vecí.ozrejmil Greschner. Podľa neho je dosť možné, že aj toto u ľudí vzbudí záujem a prihlásia sa na trvalý pobyt v Bojniciach.dodal.skonštatovala mestská poslankyňa Mária Pipíšková.V Bojniciach sa podľa jej odhadu narodí asi 40 detí ročne.uzavrela.Vyplácanie príspevku chce samospráva zapracovať do všeobecne záväzného nariadenia. Účinné by malo byť od 1. januára budúceho roka.