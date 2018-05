Bojnice ukončili hospodárenie v minulom roku so schodkom

Ilustračný záber. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 30. mája (TASR) - Bojnice uzatvorili hospodárenie v minulom roku so schodkom vo výške 130.282 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválili tamojší mestskí poslanci.Schodok vo výške 130.282 eur tvorí rozdiel medzi bežným a kapitálovým rozpočtom, pričom tento kryje prebytok finančných operácií. Celkové príjmy mesta k 31. decembru 2017, vrátane finančných operácií, predstavovali 5.093.600 eur, celkové výdavky boli na úrovni 4.839.002 eur. Schválený rozpočet, po jeho siedmich úpravách, pritom počítal s príjmami vo výške 6.149.111 eur a výdavkami vo výške 6.133.091 eur.Po odpočítaní účelovo viazaných prostriedkov mesto použije na tvorbu rezervného fondu sumu 235.335,95 eura.skonštatoval prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka.Mesto v minulom roku podľa neho kompletne zrekonštruovalo štvoricu miestnych komunikácií a chodníkov, pričom výdavky na tento účel pokrylo z rezervného fondu mesta.doplnil.Z rezervného fondu ešte samospráva financovala vybudovanie chodníkov na novom cintoríne a sanáciu vlhkosti Meštianskeho domu, spolu s financiami na rekonštrukciu komunikácií išla z rezervného fondu na tieto investície suma vo výške približne 467.000 eur. K 31. decembru 2017 tam malo mesto 6309 eur.Dlh mesta je 179.002 eura, jeho celková úverová zadlženosť tak predstavuje približne 4,13 %.Mestskí poslanci neschválili správy o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií mesta, a to Technických služieb Bojnice a Kultúrneho centra Bojnice, naopak, odsúhlasili správu Zariadenia pre seniorov - Domova dôchodcov Bojnice. Na vedomie vzali správy o plnení rozpočtov za minulý rok Základnej školy s Materskou školou, Základnej umeleckej školy a Centra voľného času Junior.