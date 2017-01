Bojnická nemocnica čelí nedostatku lôžok na oddeleniach

Ilustračná snímka Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bojnice 18. januára (TASR) - Nedostatok lôžok pre pacientov na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM) eviduje už od vlaňajšieho decembra Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach. Obdobný problém má zdravotnícke zariadenie i na ďalších svojich oddeleniach. Podľa Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zriaďovateľa nemocnice, je riešenie problému dlhodobejšie, momentálne však rokuje so záchranármi o presune pacientov do iných nemocníc.konkretizovala dnes primárka OAIM nemocnice v Bojniciach Mária Šramková. Oddelenie preto podľa nej požiadalo o pomoc okolité nemocnice, stabilizovaných pacientov zase prekladajú na intenzívky iných oddelení v rámci bojnickej nemocnice, tie však tiež majú problém s kapacitou.zdôraznila.Obdobný problém ako na OAIM eviduje nemocnica i na ďalších svojich oddeleniach, situácia sa podľa vedenia bojnickej NsP zhoršila práve počas chrípkovej sezóny.opísal námestník NsP v Bojniciach Jozef Kubík. Krízový stav je však podľa neho už dlhodobejší a pociťujú ho najmä interné odbory v Bojniciach, a to po zrušení interného oddelenia v Handlovej.vymenoval.Kubík ďalej konkretizoval, že nemocnica žiadala o navýšenie počtu lôžok, personálu i platieb od poisťovní, podľa neho sa však skoro nič neudialo.poznamenal.TSK čelí problému z minulosti tým, že nemocnice v kraji, ktoré prevádzkovali ARO a jednotku intenzívnej starostlivosti, kúpili súkromní majitelia a investori, ktorí tieto pre nich nelukratívne činnosti zrušili, a tým sa vytvoril extrémny tlak na nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ako aj na Fakultnú nemocnicu v Trenčíne, tvrdí poverená vedúca oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK Veronika Rezáková.ozrejmila. Dlhodobé riešenie problému vidí kraj podľa slov Rezákovej v dobudovaní operačných sál s chirurgickým pavilónom, ktoré chce riešiť v tomto roku a tiež vo vybudovaní nového ARO v roku 2018.uzavrela.Ministerstvo zdravotníctva (MZ) sa aktívne o situáciu ohľadom nedostatku lôžok na OAIM oddelení v Bojniciach zaujíma, hoci tamojšia nemocnica nespadá pod zriaďovateľskú pôsobnosť rezortu, informovala TASR jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová. MZ si podľa jej slov túto tému preverovalo aj s TSK, v tejto súvislosti okamžite kontaktovalo Fakultnú nemocnicu v Trenčíne, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu a podľa údajov z dnešného dňa má na OAIM z desiatich lôžok obsadených sedem.dodala.NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach má momentálne spádovú oblasť po Bánovce nad Bebravou, čo predstavuje 300.000 až 350.000 ľudí.