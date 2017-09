Bojnické kúpele sa obrátili na Európsky parlament, ohrozuje ich ťažba

Bojnice 14. septembra (TASR) - Bojnické kúpele sa obávajú, že existujúca a plánovaná ťažba hnedého uhlia na hornej Nitre poškodí tamojšie termálne liečivé vodné zdroje. S požiadavkami na preskúmanie dopadov ťažby sa preto obrátili na Európsky parlament (EP).





"Termálnej vode a Bojnickým kúpeľom na strednom Slovensku v súčasnosti hrozí v dôsledku existujúcej a plánovanej ťažobnej činnosti Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) ohrozenie ich činnosti, a to masívnym čerpaním termálnej vody v lokalite Laskár a novou ťažbou plánovanou tri kilometre od termálnych prameňov, ktoré kúpele využívajú," uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Kúpele Bojnice Slavomír Eliaš.V petícii, ktorú zaslali kúpele do EP tvrdí, že ťažba môže pre malý výškový rozdiel ohroziť štyri pramene, z ktorých bojnické kúpele čerpajú vodu na kúpeľnú liečbu. Odvoláva sa tiež na prieval z roku 1954, keď malo dôjsť k poklesu výdatnosti prameňov. Eliaš okrem iného poukazuje na znečisťovanie ovzdušia Elektrárňou Nováky (ENO), ktorá vyrába elektrinu z domáceho uhlia, tiež na podľa neho netransparentný proces pri podpore výroby elektriny zo zdrojov štátu, okrem toho podľa neho prebieha aj masívne čerpanie termálnej vody z vrtu v lokalite Laskár."Činnosťou HBP a výrobou elektriny spaľovaním uhlia ENO dochádza k ohrozeniu životného prostredia, zvyšovaniu emisií, zvyšovaniu onkologických ochorení, pričom HBP sú plne závislé od štátnych dotácií. Otvorenie debaty a transparentnosť zásahov Slovenskej republiky môže odstrániť pochybnosti o jej postupe, alebo pomôcť zmeniť región z ťažobného na kúpeľný, respektíve zo štátom dotovaného na trhový, vybudovaný na súkromných investíciách," zhrnul Eliaš.Kúpele preto podľa neho žiadajú EP o pomoc pri poskytnutí dokumentov potrebných na spracovanie znaleckého posudku, alebo priamo o odporučenie renomovaného tímu nezávislých zahraničných odborníkov, ktorí by vypracovali zhodnotenie možného prievalu pri existujúcej a plánovanej ťažbe, porovnanie vzťahov vodných zdrojov bojnických kúpeľov a HBP, posúdenie vplyvu ťažby a výroby elektriny spaľovaním uhlia na životné prostredie a zdravie obyvateľov na hornej Nitre. Tiež od EP žiadajú zastavenie čerpania vody z Laskarského vrtu na priemyselné účely, zastavenie doterajšej ťažby a prípravy ďalšej ťažby HBP v Novákoch v 12. ťažobnom poli, preskúmanie kompenzácie nákladov na výrobu elektriny z domáceho uhlia či neprevyšujú nevyhnutnú úroveň a zodpovedajú nákladom na ťažbu domáceho uhlia v súlade s objektívnou analýzou a poskytnutie odporúčaní Slovenskej republike potrebných na prípadnú premenu banského regiónu na kúpeľný, respektíve na región vybudovaný na iných súkromných investíciách.





Plánovanú ťažbu v 12. ťažobnom poli opätovne skúma v rámci procesu vplyvov na životné prostredie Ministerstvo životného prostredia SR. Robí tak po tom, čo proti jeho súhlasnému záverečnému stanovisku podali Kúpele Bojnice a ďalšie subjekty rozklady. Dôvodom tohto kroku je to, že rezort s niektorými subjektmi nekonal ako s účastníkmi konania.