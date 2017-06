Bojnický zámok ožije rozprávkami Boženy Němcovej

Na snímke Bojnický zámok ožiarený slnkom. Foto: TASR/Alexandra Mošková Foto: TASR/Alexandra Mošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bojnice 13. júna (TASR)- Do rozprávok Boženy Němcovej vovedie malých i väčších návštevníkov zámku v Bojniciach podujatie Rozprávkový zámok, ktoré pripravilo Slovenské národné múzeum (SNM)- Múzeum Bojnice. Jeho 21. ročník ožije na zámku od 14. do 18. júna a od 21. do 25. júna, informovala dnes TASR kultúrno-propagačná manažérka SNM- Múzea Bojnice Petra Gordíková.konkretizovala Gordíková.Tohtoročné podujatie sa ponesie v duchu hľadania času pre deti.dodala organizátorka podujatia Petra Roháčová.