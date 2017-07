Bojnický zámok poodhaľuje svoje tajomstvá aj počas letných nocí

Možnosť poprechádzať sa po komnatách Bojnického zámku za svitu mesiaca návštevníkom už tradične počas letných prázdnin prináša Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice.

Bojnický zámok je romantický počas dňa a zahalený tajomnom počas noci. Príležitosť načerpať energiu tohto miesta využívajú mnohí domáci i zahraniční turisti. Počas letných mesiacov môžete absolvovať nočnú prehliadku aj vy. Vo vybraných piatkových a sobotňajších nociach so začiatkom o 20:00 h. Nie je potrebné sa vopred objednávať. Stačí prísť a vychutnať si osviežujúcu cestu do minulosti. Spoznajte minulosť zámku, oboznámte sa s dávnymi legendami a stretnite grófa Pálfiho, ktorý vám rozpovie svoj životný príbeh. To všetko vo svetle lampášov, za zvukov podmanivej hudby a s pohárom lahodného vína v rukách.

Nočným zámkom sprevádzajú návštevníkov lektori v dobových kostýmoch. Kde – tu im spoločnosť robia aj duchovia bývalých obyvateľov zámku. Biela pani s alabastrovou pleťou návštevníkom odhalí tajomstvo toho, prečo sa nocou túla po zámku. Posledný šľachtický majiteľov nechá hostí nahliadnuť do svojho srdca a podelí sa s nimi o príbeh svojej lásky. Čierna pani zahalená v nadýchanom čiernom závoji rozpovie príbeh nešťastnej lásky a manželstva bez dôvery.

Nočné prehliadky zámku prenesú návštevníkov jedinečnou atmosférou tajomných zámockých nocí aj tento týždeň v piatok (28.7.2107) a sobotu (29.7.2107). V mesiaci august sa nočné prehliadky zámku budú konať v termínoch 4.8., 5.8., 18.8., 19.8., 25.8. a 26.8.2017.