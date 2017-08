Bojové prápory v pobaltských krajinách a Poľsku sú už plne funkčné

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. augusta (TASR) - Štyri nadnárodné bojové prápory NATO v Estónsku, Lotyšsku, Litve a Poľsku sú už plne funkčné. Uviedol to v utorok tlačový odbor Severoatlantickej aliancie po tom, ako sa mnohonárodná bojová skupina pod vedením Kanady umiestnená v Lotyšsku na základni Adaži stala štvrtým bojovým práporom, ktorý dokončil svoje certifikačné cvičenie.V reakcii na zmenenú bezpečnostnú situáciu v Európe po udalostiach na Ukrajine lídri aliancie na summite v roku 2016 vo Varšave rozhodli o posilnení vojenskej prítomnosti NATO vo východnej krídle tohto obranného zoskupenia. V praxi to znamenalo nasadenie do troch pobaltských krajín a do Poľska štyroch nadnárodných bojových práporov v celkovom počte do 4500 vojakov.Kanada bola poverená velením bojovej skupiny umiestnenej v Lotyšsku, ktorej súčasťou sú vojaci z Albánska, Poľska, Slovinska, Španielska a Talianska. Nemecko velí práporu v Litve, ktorý je vytvorený vojakmi z Belgicka, Holandska, Luxemburska a Nórska. Spojené kráľovstvo velí bojovej skupine v Estónsku, do ktorej prispeli aj jednotky z Francúzska. Spojené štáty sú na čele bojového práporu v Poľsku, ktorého súčasťou sú predstavitelia ozbrojených síl z Rumunska a Veľkej Británie.Štyri mnohonárodné prápory NATO predstavujú obrannú a primeranú odstrašujúcu silu, ktorá funguje plno v súlade s medzinárodnými záväzkami aliancie. Ich prítomnosť a funkčná pohotovosť v Pobaltí a v Poľsku je jasnou správou, že útok na jedného spojenca aliancie znamená útok na alianciu ako celok.Vytvorenie štyroch bojových práporov je súčasťou reakcie NATO na použitie sily zo strany Ruska proti jej susedom a posilňovania ruskej vojenskej prítomnosti v baltskom regióne a mimo neho.NATO zároveň oznámilo, že posilňuje aj svoju vojenskú prítomnosť v čiernomorskom regióne, ktorá je založená na nadnárodnej brigáde pod velením Rumunska.Aliancia zároveň strojnásobila veľkosť svojich síl rýchlej reakcie na 40.000 mužov, ktoré sú sústredené okolo tzv. síl veľmi rýchlej reakcie (Spearhead Force) a zriadila osem menších regionálnych veliteľstiev NATO (NFIU) s cieľom uľahčiť výcvik a koordináciu spolupráce medzi spojencami.