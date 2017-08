Bojovníci IS sú v irackom meste Tal Afar úplne obkľúčení

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 24. augusta (TASR) - Bojovníci teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v severoirackom meste Tal Afar, proti ktorým sa začala minulý týždeň ofenzíva, sa ocitli v "úplnom obkľúčení" a postupne "sú zabíjaní". Povedal to dnes hovorca medzinárodnej koalície na čele s USA, ktorá podporuje iracké sily v boji džihádistom.Plukovník americkej armády Ryan Dillon sa podľa agentúry AP vyjadril, že militanti IS v Tal Afare sú odrezaní od svojich zdrojov a nachádzajú sa "na pokraji porážky". Iracký brigádny generál Jahjá Rasúl odhadol, že v obkľúčenom meste sa nachádza približne 2000 bojovníkov. Väčšinu z nich podľa neho tvoria cudzinci, Arabi z oblastí mimo Iraku, v radoch IS však bojujú aj niektorí miestni obyvatelia.Rasúl tiež uviedol, že v Tal Afare zostáva aj približne 10.000 civilistov, iracké orgány však pre nich vytvorili bezpečné koridory.Mesto Tal Afar a jeho okolie je jednou z posledných bášt IS v Iraku po tom, čo vládne sily v júli dobyli Mósul, druhé najväčšie mesto v krajine. Tal Afar, ktorý sa nachádza 150 kilometrov východne od sýrskych hraníc, má strategickú polohu, keďže ním prechádza dôležitá cesta, donedávna slúžiaca ako zásobovacia trasa pre IS.