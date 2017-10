Bolívijčania protestovali proti zámerom prezidenta opäť kandidovať

Na snímke prezident Bolívie Evo Morales. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 11. októbra (TASR) - Tisíce Bolívijčanov vyšli v utorok do ulíc viacerých miest tejto juhoamerickej krajiny na protest proti snahe ľavicového prezidenta Eva Moralesa uchádzať sa o štvrté funkčné obdobie vo voľbách, ktoré sa budú konať v roku 2019. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Morales začiatkom vlaňajška priznal svoju porážku, keď 51 percent voličov odmietlo v referende jeho návrh na ústavnú reformu, ktorou by sa zrušilo súčasné obmedzenie funkčných období. To ukladá, že prezident môže byť opätovne zvolený iba raz; Moralesa však po prvý raz zvolili za iných okolností.Moralesovo Hnutie za socializmus (MAS) napriek tomu v septembri požiadalo najvyšší súd, aby zrušil právne limity zakazujúce zvoleným činiteľom uchádzať sa o znovuzvolenie bez obmedzenia, argumentujúc tým, že sa tak porušujú ľudské práva.Demonštranti tvrdia, že Morales chce upevniť svoju moc v štýle venezuelského lídra Nicolása Madura, svojho ľavicového spojenca, ktorého však tamojšia opozícia považuje za diktátora. Moralesova vláda protesty bagatelizovala a pravicovú opozíciu obvinila zo snáh zabrániť Moralesovi v ďalšej kandidatúre.Prezident vyhlásil, že by sa rád vzdal svojho úradu, ale jeho stúpenci chcú, aby pokračoval vo funkcii hlavy štátu. Ústavný súd rozhodne vo veci žiadosti MAS do decembra. Demonštrácie sa okrem bolívijského hlavného mesta La Paz konali aj vo všetkých metropolách jednotlivých regiónov krajiny.