Bolo NUTNÉ podať návrh na ROZPUSTENIE strany Kotleba – ĽSNS?

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár podal Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Urobil tak na základe vyhodnotenia rozsiahlych podkladov a vyše 170 evidovaných podaní – vyšetrovanie podľa generálnej prokuratúry ukázalo, že politická strana ĽS Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy.





Podľa medializovaného názoru prokuratúry, cieľom tejto politickej strany je odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike.



Samuel ABRAHÁM, politológ, rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií

„Chcem zdôrazniť, že drvivá väčšina ľudí už nevníma Kotlebu ako toho, ktorý viedol Pospolitosť a chcel zaviesť stavovský štát, otvorene vyznával slovenský vojnový štát a fašizmus. Dnes je sofistikovanejší, posiela svojich podporovateľov po dedinách, pomáha ľuďom, chodí na omše... Drvivá väčšina jeho podporovateľov nie sú sympatizantmi Adolfa Hitlera a Tisa, ale vidia, že tento človek môže niečo urobiť s touto garnitúrou, ktorá tu je, je nečinná a ktorá sa im nevenuje. Môže to mať trumpovský efekt. Ľudia v Amerike vedeli, že je to blázon, ale hovorili si, že čo už môže byť pre nás horšie ako táto garnitúra, ktorá pre nás nič neurobila. Celá politická garnitúra nerieši závažné veci, ktoré ľudia vnímajú ako problematické, a nehovorím len o korupcii, ale aj o veciach, ktoré sa týkajú občanov. Politikom ide len o víťazstvo vo voľbách a potom sa venujú už len sebe.”



Ivan ŠIMKO, právnik, bývalý minister spravodlivosti, vnútra aj obrany

„Štát má povinnosť zrušiť takúto stranu, ak jestvujú na to dôvody a tie dôvody sa naplnia. Druhá otázka je, aké sú potom súvislosti a dôsledky takéhoto rozhodnutia a či to ten zákon upravuje dobre. Každý zákon je istým spôsobom aj vyjadrením politickej vôle, hoci ho prijímajú zástupcovia občanov, ktorých na to delegovali politické strany. Môžeme diskutovať o tom, či je to dostatočná „obrana demokracie“, že na jednej strane sa urobí síce vážny a možno aj dôležitý krok, ktorý je potrebné urobiť, ako to zákon aj nariaďuje, ale potom je možné obísť účinky tohto kroku nejakým konaním. Stále sa vraciam k tomu, že problém, ktorý je politický, treba riešiť predovšetkým politicky, treba ponúknuť občanom lepší politický variant, než aký ponúka táto extrémistická politická strana. Tento problém sa môže vyriešiť iba politicky, inak to nepôjde. Ak si niekto robí ilúzie, že sa to vyrieši takto právne, tak sa mýli.”



KĽÚČOVÉ OTÁZKY DISKUSIE:

==> Doteraz zverejnené informácie o samotnom návrhu generálneho prokurátora – o čo sa opiera pri svojom návrhu rozpustiť Kotlebovu stranu?

==> Bol tento návrh dostatočne vyargumentovaný, aby nevznikol vo verejnosti pocit, že ide o politické rozhodnutie a odstránenie kritika súčasnej moci?

==> Tvrdenia, že tejto strane ide o odstránenie súčasného demokratického systému v Slovenskej republike sú zrejme dôvodom na jej rozpustenie – išlo by už o druhú Kotlebovu stranu – čo sa bude robiť s treťou?

==> Pozitíva a riziká rozpustenia Kotlebovej strany

==> Môže rozpustenie strany spôsobiť vyššie preferencie jej nástupcu?

==> Postačí rozpustenie tejto strany na to, aby sa nezvyšoval potenciál fašizoidných strán?

==> Kotleba a jeho spolustraníci zrejme budú môcť kandidovať v župných voľbách – ak však uspejú, bude to veľká porážka súčasnej moci a generálnej prokuratúry – ako sa dá takémuto úspechu kotlebovcov predísť?

==> Kotlebovcom a extrémistom pomáha k rastúcemu vplyvu dlhodobé neriešenie káuz ekonomickej a politickej elity – nemali by sa orgány činné v trestnom konaní viac zamerať na tento zdroj politickej podpory kotlebovcov?



