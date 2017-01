Bolt prišiel o štafetové zlato z OH 2008, jeho krajan Carter dopoval

Na archívnej snímke Jamajčan Usain Bolt hryzie zlatú medailu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 25. januára (TASR) - Jamajský šprintér Usain Bolt prišiel o zlatú medailu zo štafety na 4x100 metrov z OH 2008 v Pekingu. Doplatil na dopingový prehrešok svojho krajana Nestu Cartera, ktorý mal v opakovanom teste vzorky z OH pozitívny nález na zakázaný stimulant metylhexanamín. Boltovi na konte zostalo osem zlatých olympijských medailí.citovala agentúra DPA zo stredajšieho oficiálneho vyhlásenia Medzinárodného olympijského výboru (MOV).Znamená to diskvalifikáciu štafety Jamajky v zložení Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt a Asafa Powell, ktorá pôvodne vo finále triumfovala vo svetovom rekorde 37,10 sekundy. Zlato pripadne kvartetu z Trinidadu a Tobaga v zostave Keston Bledman, Marc Burns, Emmanuel Callender, Richard Thompson (38,06). Striebro poputuje do Japonska a bronz do Brazílie.Bolt sa pôvodne tešil zo "zlatého triple" na troch olympijských hrách za sebou. V Pekingu 2008, v Londýne 2012 i v Riu de Janeiro 2016 vyhral beh na 100 m, 200 m i štafetu na 4x100 m. Teraz prišiel o jedno štafetové zlato a zostal na méte osem zlatých medailí.MOV v stredu zároveň informoval, že o striebro z OH 2008 v Pekingu prišla ruská diaľkarka Tatiana Lebedevová. Pri opakovanom teste našli v jej vzorke stopy po nepovolenej látke dehydrochlórmetyltestosterón (turinabol).