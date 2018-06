Bolt si zahral za nórsky IF Strömsgodset

Usain Bolt na archívnej snímke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Strömsgodset 10. júna (TASR) - Legendárny jamajský šprintér a osemnásobný olympijský víťaz Usain Bolt pokračuje v snahe rozbehnúť svoju futbalovú kariéru. Ako striedajúci hráč zasiahol v sobotu do prípravného zápasu nórskeho prvoligového tímu IF Strömsgodset proti klubovej juniorke.Bolt zavesil tretry na klinec minulý rok a prejavil záujem stať sa profesionálnym futbalistom. Jamajský "blesk" si už stihol zatrénovať s juhoafrickým tímom Mamelodi Sundowns a nemeckou Borussiou Dortmund. Na konci mája sa zapojil do tréningového procesu v IF Strömsgodset.uviedol pred príchodom do nórskeho klubu držiteľ svetového rekordu na 100 a 200 metrov.Bolt dostal šancu v drese Strömsgodsetu v utorok, keď odohral 20 minút proti nórskej. Jeho tím prehral 0:1. Na sebe mal dres s číslom 9,58, čo je čas jeho svetového rekordu na 100 m, ktorý zabehol v roku 2009. Podľa denníka Mirror mal 31-ročný Jamajčan v samom závere dokonca výbornú príležitosť na vyrovnanie, ale ju nepremenil. O štyri dni neskôr si zahral aj proti mládežníckemu tímu Strömsgodsetu.