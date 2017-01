Bolt šokoval moderátora MUTV, vyzdvihol finiš Manchestru United

Atlét Usain Bolt Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 1. januára (TASR) - Pozápasové štúdio klubovej televíznej stanice Manchestru United po silvestrovskom kole Premier League malo nečakaného aktéra. Moderátora relácie šokoval telefonát od jamajského šprintéra Usaina Bolta, ktorý vyzdvihol skvelý finiš zverencov kouča Joseho Mourinha a ich dokonalý obrat skóre v dueli s FC Middlesbrough (2:1).Moderátor MUTV Mandy Henry v diskusii s fanúšikmi predstavil ďalšieho telefonujúceho do štúdia ako "Usaina z Jamajky". Skôr zo žartu sa ešte opýtal:. Deväťnásobný olympijský šampión na druhej strane linky odpovedal:A kým Henry neveriacky krútil hlavou, verný priaznivec Manchestru United Bolt okamžite pridal svoju pozápasovú analýzu:Bolt neskôr na svojom oficiálnom účte na Twitteri potvrdil, že do televízneho štúdia telefonoval naozaj on. A moderátor mu na sociálnej sieti odpovedal:Okrem Bolta potešil výsledok aj niekdajšieho dlhoročného kouča Manchestru United Alexa Fergusona, ktorý sedel priamo v hľadisku na štadióne Old Trafford a domáci mu víťazstvom venovali darček k sobotňajším 75. narodeninám.reagoval kouč Mourinho.Jeho zverenci vyhrali piaty ligový zápas v sérii, hoci ešte päť minút pred koncom s Middlesbroughom napriek hernej prevahe prehrávali. Finiš im ale vyšiel na jednotku, keď Anthony Martial a po ňom Paul Pogba v priebehu necelých dvoch minút otočili skóre na konečných 2:1.uviedol Pogba. Jeho tím je v tabuľke aktuálne na šiestom mieste s 13-bodovým mankom na lídra Chelsea.