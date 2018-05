Bolt trénoval s nórskym futbalovým tímom IF Strömsgodset

Jamajský šprintér Usain Bolt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Strömsgodset 30. mája (TASR) - Osemnásobný olympijský víťaz Usain Bolt sa zapojil do tréningového procesu nórskeho prvoligového klubu IF Strömsgodset.Tridsaťjedenročný Jamajčan absolvuje v drese aktuálne dvanásteho tímu najvyššej nórskej súťaže okrem tréningu aj prípravný zápas proti reprezentácii Nórska do 19 rokov.dúfa držiteľ svetového rekordu na 100 a 200 metrov.poznamenal na Boltovu adresu riaditeľ futbalových operácii klubu Jostein Flo.Bolt zavesil tretry na klinec minulý rok a prejavil záujem stať sa profesionálnym futbalistom. Jamajský "blesk" si už stihol zatrénovať s juhoafrickým tímom Mamelodi Sundowns a nemeckou Borussiou Dortmund.