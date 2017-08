Bolta čakajú posledné MS pred koncom kariéry. Chce sa rozlúčiť zlatom

Hviezdny jamajský šprintér Isain Bolt pózuje počas tlačovej konferencie pred začiatkom piatkového svetového šampionátu v atletike Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. augusta (TASR) - Hviezdny jamajský šprintér Usain Bolt docestoval v utorok do Londýna, kde sa v piatok začínajú majstrovstvá sveta v atletike. Pre Bolta to bude posledné veľké podujatie pred ukončením kariéry. Jamajčan verí, že získa ďalšie zlato, hoci nemá dobrú sezónu.Bolt je v tomto roku až štvrtý najrýchlejší muž planéty. Stovku zabehol za 9,95 sekundy, čo je ďaleko za jeho svetovým rekordom 9,58. Tridsaťročný šprintér však na preplnenej tlačovej konferencii uviedol, že je pripravený v sobotu získať dvanásty titul majstra sveta. S ôsmimi zlatými olympijskými medailami sa tak chce s kariérou rozlúčiť ako jeden z najúspešnejších športovcov v histórii.povedal podľa agentúry dpa Bolt, ktorý sa na MS predstaví aj v štafetovom behu na 4x100 metrov.Na otázku aké titulky by rád v nedeľu po posledných individuálnych pretekoch čítal, povedal: