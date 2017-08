Bomba v Düsseldorfe: Tisíce ľudí evakuovali

Ilustračná snímka Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 8. augusta (TASR) - Nevybuchnutú bombu z čias druhej svetovej vojny objavili v pondelok v západonemeckom Düsseldorfe, čo si vynútilo evakuáciu tisícov ľudí z bezprostredného okolia nálezu. K zneškodneniu bomby by malo dôjsť ešte dnes, informovala agentúra DPA.Polícia podľa slov svojho hovorcu kontroluje, či v domoch ležiacich vo vytýčenej zóne neostali ešte nejakí ľudia. Na evakuovanú lokalitu policajti dohliadali aj počas noci.Evakuácie sa týkali zhruba 2300 ľudí. Ďalším 4400 osobám nariadili úrady zostať doma až do skončenia likvidácie nálože, respektíve oznámenia konca poplachu, uviedol hovorca düsseldorfskej mestskej rady. Evakuácia sa dotkla aj približne 80 obyvateľov domova sociálnych služieb, ktorých museli premiestniť do iných zariadení.V súvislosti s nálezom bomby bola obmedzená aj mestská hromadná doprava a uzavreté viaceré ulice.Nálezy bômb a nevybuchnutej munície z čias druhej svetovej vojny nie sú ani vyše 70 rokov po skončení druhej svetovej vojny v Nemecku ničím neobvyklým. Takéto relikty robotníci často objavia počas výkopových stavebných prác, ako tomu bolo aj v Düsseldorfe.