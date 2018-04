Bombardier získal vo Švédsku kontrakt na dodávku 40 vlakov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín/Štokholm 10. apríla (TASR) - Spoločnosť Bombardier Transportation získala vo Švédsku kontrakt na dodávku regionálnych vlakov za vyše 450 miliónov USD. Oznámila to firma s tým, že kontrakt sa predbežne týka 40 vlakov.Švédska spoločnosť Västtrafik si od v Berlíne sídliacej železničnej divízie kanadskej spoločnosti Bombardier objednala 40 vysokorýchlostných vlakov pre región Västra Götaland na juhozápade Švédska so začatím dodávky v roku 2021. Objednávka má hodnotu 452 miliónov USD (367,36 milióna eur), pričom zahrňuje opciu na ďalších 60 vlakov.Počty cestujúcich švédskeho dopravcu každým rokom rastú. Ako uviedol šéf spoločnosti Lars Holmin, od roku 1999, keď spoločnosť vznikla, sa ich počet zvýšil na dvojnásobok.Vlaky by mali dosahovať rýchlosť do 200 kilometrov za hodinu. Popri nižších prevádzkových nákladoch sú vlaky prispôsobené náročným poveternostným podmienkam v severnej Európe.(1 EUR = 1,2304 USD)