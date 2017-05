BOMBOVÝ ÚTOK V MANCHESTRI: Pravdepodobným páchateľom je Salman Abedi

Britská polícia potvrdila, že pravdepodobným páchateľom samovražedného bombového útoku v Manchestri, pri ktorom v noci nadnes zahynulo 22 ľudí, bol 22-ročný Salman Abedi. Na tlačovej konferencii, ktorú vysielala spravodajská televízia Sky News, to dnes povedal šéf manchesterskej polície Ian Hopkins.



Polícia medzičasom útočníka identifikovala ako manchesterského rodáka, 22-ročného Salmana Abediho, a to na základe dokladu totožnosti, ktorý mal v čase atentátu pri sebe. Podľa Hopkinsa však Abediho zatiaľ nemožno oficiálne označiť za páchateľa, pretože jeho identitu ešte nepotvrdil súdny patológ.



Britská polícia získala už aj záznam z bezpečnostnej kamery, na ktorom je zachytený samovražedný útočník vchádzajúci do multifunkčnej haly v meste Manchester. Informoval o tom dnes na svojej internetovej stránke denník Guardian.



Denník Telegraph napísal, že Abedi je britský občan líbyjského pôvodu, ktorý sa narodil v roku 1994 v Manchestri. Abediho rodičia sa mali do Británie presťahovať z Líbye, aby unikli pred režimom vtedajšieho líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Salman bol polícii už dávnejšie známy. Podľa bulvárnych novín The Sun sa Abedi doviezol na miesto činu električkou.

K samovražednému bombovému útoku došlo v noci nadnes približne o 22.30 h miestneho času pred vstupom do manchesterskej multifunkčnej haly po koncerte americkej popovej speváčky Ariany Grandeovej.



Útočník sa odpálil po skončení koncertu, keď ľudia opúšťali halu. Útok si vyžiadal aj 59 zranených, z ktorých viacerí sú v kritickom stave. Ďalšie osoby sú nezvestné a polícia po nich pátra.



K zodpovednosti za atentát sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát

IS tvrdí, že

a následne ich odpálil. Britská polícia však hovorí iba o

.

Islamský štát sa nezmienil, či útočník zahynul. Tvrdí, že

čo je viac, ako udávajú britské úrady.

Ozbrojení a maskovaní príslušníci polície hliadkujú pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017. Ozbrojení a maskovaní príslušníci polície hliadkujú pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017.

Britská premiérka Theresa Mayová vyhlásila, že polícia už pozná identitu samovražedného bombového atentátnika, avšak pre prebiehajúce vyšetrovanie detaily bezprostredne zverejnené nebudú.

V súvislosti s útokom zadržali dve osoby

"vojak kalifátu umiestnil nálože uprostred zhromaždenia križiakov""improvizovanom zariadení""zabitých bolo 30 križiakov a 70 ďalších bolo zranených,"





V súvislosti s bombovým samovražedným útokom zadržala miestna polícia v manchesterských štvrtiach Whalley Range a Fallowfield dve osoby. V druhej menovanej štvrti zároveň uskutočnila kontrolovanú explóziu, informovala polícia na Twitteri.



Medzi obeťami výbuchu pred koncertnou halou v Manchestri, kde vystupovala americká speváčka Ariana Grande, sú aj deti.

Nálož bola zostrojená podomácky; podľa prvotných správ mala obsahovať klince. Pri výbuchu utrpelo zranenia ďalších približne 60 osôb. Polícia prípad vyšetruje ako "teroristický čin".



Mayová navštívila veliteľstvo polície v Manchestri a detskú nemocnicu

Britská premiérka Theresa Mayová navštívila veliteľstvo polície v severoanglickom meste Manchester.

povedala po návšteve veliteľstva polície britská premiérka.

Britská premiérka Theresa Mayová reaguje na tlačovej konferencii na Downing Street v Londýne 23. mája 2017. Britská premiérka Theresa Mayová reaguje na tlačovej konferencii na Downing Street v Londýne 23. mája 2017.

Mayová následne navštívila aj jednu z ôsmich manchesterských nemocníc, do ktorých boli obete útoku prevezené. Až 12 z 59 zranených návštevníkov koncertu bolo mladších ako 16 rokov. Viacero osôb zostáva aj niekoľko hodín po útoku nezvestných. Zverejnená bola doteraz identita troch mŕtvych.

Moslimské skupiny v Británii odsúdili teroristický útok v Manchestri

Moslimské skupiny v Británii odsúdili dnes pondelkový samovražedný bombový teroristický útok na popovom koncerte v Manchestri.

uviedol generálny tajomník Moslimskej rady Británie (MCB) Harun Khan. Išlo podľa jeho slov o

čin.

dodal Khan.

Ozbrojený policajt sa rozpráva s dvoma mladými ženami na námestí Albert Square v Manchesteri, kde sa bude konať vigília za obete pondelňajšieho samovražedného bombového teroristického útoku na popovom koncerte v britskom meste Manchester 23. mája 2017. Ozbrojený policajt sa rozpráva s dvoma mladými ženami na námestí Albert Square v Manchesteri, kde sa bude konať vigília za obete pondelňajšieho samovražedného bombového teroristického útoku na popovom koncerte v britskom meste Manchester 23. mája 2017.

Moslimská charita Human Appeal z Manchestru a dve pridružené skupiny v spoločnom vyhlásení vyjadrili

nad týmto

.

Medzi obeťami sú aj poľskí občania

Medzi 22 obeťami teroristického útoku sú aj poľskí občania. Vyplýva to z vyhlásenia poľského ministerstva zahraničných vecí, ktoré rezort zverejnil dnes popoludní na jednej zo sociálnych sietí.

Podľa neho sú pracovníci poľského konzulátu v Manchestri v stálom kontakte s príbuznými poľských občanov, ktorí prišli o život.

Ďalší Poliaci by podľa informácií internetového vydania periodika Wprost mohli byť medzi nezvestnými.

Ozbrojení a maskovaní príslušníci polície hliadkujú pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017. Ozbrojení a maskovaní príslušníci polície hliadkujú pred Manchester Arenou po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017.

Poľka Aleksandra Klisová pátra prostredníctvom sociálnych sietí po svojich rodičoch Angelike a Marcinovi, ktorí ju dopravili na koncert speváčky Ariany Grandeovej vo viacúčelovej hale v Manchestri. Po koncerte ju rodičia, ktorí figurujú v zozname nezvestných, mali čakať. Podľa iných poľských zdrojov mali byť rodičia na koncerte a nie je možné sa s nimi skontaktovať.

Britská ambasáda otvorila na počesť obetí útoku v Manchestri kondolenčnú knihu

"Bol to absolútne strašný útok. Prišla som sem, aby som hovorila s predstaviteľmi polície o jeho vyšetrovaní, ktoré stále prebieha. Usilujú sa zistiť, či je do tohto prípadu zapojený širší okruh ľudí. Týmto spôsobom zmariť mladé životy je zničujúce,""Moje myšlienky a modlitby sú s obeťami a ich rodinami,""odporný a trestuhodný""Nech páchatelia čelia plnej váhe spravodlivosti v tomto aj budúcom živote,""zdesenie""činom nevyberavej nenávisti"





Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska otvorilo dnes na počesť obetí pondelkového (22.5.) útoku v Manchestri kondolenčnú knihu na ambasáde v Bratislave. TASR o tom informoval tlačový odbor britskej ambasády na Slovensku.

"Veľvyslanectvo bude v stredu (24.5.) otvorené od 09.00 h do 12.00 h a od 14.00 h do 17.00 h. Vo štvrtok (25.5.) medzi 09.00 h a 12.00 h," uviedol tlačový odbor.



Po útoku v Manchestri bude počas koncertov v Prahe zvýšená bezpečnosť

Bezpečnostné opatrenia po útoku samovražedného útočníka polícia v ČR zatiaľ nezvýši. Osobitné opatrenia ale zavedie pražská polícia v súvislosti s pripravovanými koncertmi skupín Depeche Mode a Rammstein, informoval dnes server iROZHLAS.cz.

Ľudia utekajú cez halu železničnej stanice Manchester Victoria po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017. Ľudia utekajú cez halu železničnej stanice Manchester Victoria po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri 22. mája 2017.

Zvýšené bezpečnostné opatrenia zavádza pražská polícia. Na štadióne Eden Aréna s kapacitou viac ako 20.000 ľudí majú tento týždeň vystúpiť kapely Rammstein a Depeche Mode.

povedal pre Rádiožurnál hovorca pražskej polície Jan Daněk.

České policajné prezídium ale pripúšťa, že sa bezpečnostné opatrenia v krajine môžu zmeniť. Bezpečnostné zložky zostávajú v kontakte s britskými kolegami a vyhodnocujú riziká.

Nemecko prehodnocuje bezpečnostné koncepcie pre masové akcie

"Väčší dôraz bude venovaný napríklad pyrotechnickým kontrolám a bezpečnostným prehliadkam návštevníkov pri vstupe na akciu. Bezpečnostné prehliadky sú v kompetencii usporiadateľov. Vzhľadom na spomínané udalosti bude na podujatia dozerať väčší počet policajtov, tí budú tiež venovať zvýšenú pozornosť čomukoľvek podozrivému,"





Nemecké orgány prehodnocujú bezpečnostné koncepcie pre podujatia s veľkým počtom účastníkov v reakcii na pondelkový teroristický útok v britskom meste Manchester.



Ako v dnešnom vysielaní druhého programu nemeckej verejnoprávnej televízie ZDF uviedol spolkový minister vnútra Thomas de Maiziere, platí to aj o Berlíne, kde sa v nasledujúcich dňoch uskutoční Evanjelický cirkevný deň a finále Nemeckého pohára vo futbale.



Podľa ministra je na útoku v Manchestri osobité, že k nemu došlo po skončení koncertu, keď diváci opúšťali dejisko. "To sa musí výraznejšie zohľadniť," poznamenal de Maiziere.

K zlepšeniu bezpečnostných koncepcií by mali prispieť prirodzene zintenzívnené kontroly v okolí dejísk masových akcií, uviedol minister a zdôraznil, že v tejto súvislosti musia návštevníci prejaviť porozumenie a trpezlivosť.



V Nemecku budú v stredu vyvesené na znak smútku a solidarity čierne vlajky, respektíve vlajky budú spustené na pol žrde, avizoval minister.



Podľa jeho informácií zrejme nie sú medzi obeťami útoku v Manchestri nemeckí občania.



Maďarská vláda bude hodnotiť situáciu po útoku v Manchestri

Maďarská vláda na svojom stredajšom zasadnutí zhodnotí situáciu v súvislosti s pondelňajším teroristickým útokom v Manchestri. Po neverejnom rokovaní parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť v Budapešti to povedal minister riadiaci úrad vlády János Lázár.

Minister poznamenal, že príslušníci maďarských tajných služieb boli už dnes v kontakte s britskými kolegami, informovala agentúra MTI.

Tínedžerku objímajú dospelé osoby počas odchodu z hotela Park Inn v centre Manchesteru v utorok 23. mája 2017 po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri. Tínedžerku objímajú dospelé osoby počas odchodu z hotela Park Inn v centre Manchesteru v utorok 23. mája 2017 po výbuchu, ku ktorému došlo na záver pondelňajšieho koncertu americkej popovej speváčky Ariany Grande v Manchesteri.





Péter Tálas, expert pre bezpečnostnú politiku Centra pre výskum strategickej obrany Národnej univerzity verejnej služby (SVKK-NKE), vyhlásil, že páchateľ (prípadne páchatelia) z Manchestru v každom prípade dosiahol svoj cieľ - zabil mnohých ľudí a vyvolal veľký mediálny ohlas.



"Význam takýchto strategických akcií spočíva v tom, že určujú citlivosť spoločnosti na terorizmus, a to ešte aj citlivosť Britov, ktorí sú zvyknutí na každodennú prítomnosť terorizmu, a ktorí sú na terorizmus relatívne dobre pripravení," dodal Tálas v rozhovore pre internetovú stránku týždenníka Heti Világgazdaság.