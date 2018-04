Bombu vo Frankfurte nad Mohanom sa pokúsia zneškodniť na druhý pokus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 11. apríla (TASR) - Najmenej 1400 obyvateľov nemeckého mesta Frankfurt nad Mohanom musí v stredu večer, po druhý raz v priebehu 24 hodín, opustiť bydliská vo štvrti Seckbach v súvislosti so zneškodnením najmenej jednej bomby z bojov druhej svetovej vojny.Pyrotechnikom sa totiž v utorok večer na prvý pokus nepodarilo zneškodniť bombu o hmotnosti 50 kg, ktorú našli pri stavebných prácach v hĺbke asi 2,5 metra. Druhý pokus expertov by sa mal začať v stredu okolo 23.00 h.To by už tzv. uzavretá zóna v okruhu 400 metrov od miesta utorkového nálezu mala byť prázdna. Občania totiž majú byty opustiť do 21.00 h, v tomto čase prestanú premávať aj niektoré linky MHD. Potom ešte zodpovední prehľadajú celú oblasť, či sa v nej niektoInformácie priniesli tlačová agentúra DPA a Hesenský rozhlas (HR).Hasiči podľa nich nevylučujú, že by v nasledujúcich dňoch mohlo dôjsť v lokalite aj k ďalšej evakuácii, a to v prípade, že by sa podozrenie, že sa pod bombou nachádza ďalšia, potvrdilo. O ďalšom postupe v takomto prípade by totiž rozhodli až konzultácie s pyrotechnikmi.Iba nedávno, v nedeľu 8. apríla, zažilo najväčšiu evakuáciu vo svojej povojnovej histórii východovestfálske mesto Paderborn, kde z podobných dôvodov muselo príbytky dočasne opustiť viac ako 26.000 tamojších občanov.