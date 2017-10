Bondovky s Rogerom Mooreom patrili k najväčším kasovým trhákom

Na archívnej snímke z roku 1972 britský herec Roger Moore ako filmový agent 007 James Bond. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Bratislava 14. októbra (TASR) - Britský filmový herec Roger Moore sa preslávil najmä ako tretí predstaviteľ postavy známeho agenta Jamesa Bonda. V sobotu 14. októbra by mal 90 rokov.Slávny agent 007 v podaní britského herca vynikal nadhľadom a zmyslom pre humor. Rekordných sedem "bondoviek", v ktorých Moore zažiaril, spravilo z neho na dlhý čas najlepšie plateného herca v Spojenom kráľovstve.Roger George Moore sa narodil 14. októbra 1927 v britskom Londýne v rodine policajta a ženy v domácnosti. Už v mladosti prejavil umelecký talent a záujem o kinematografiu ho priviedol do firmy vyrábajúcej dokumentárne a animované filmy, kde pracoval ako kreslič. Postupne spoznával zákulisie filmového priemyslu a po niekoľkých skúsenostiach, ktoré získal ako komparzista v hranom filme, sa rozhodol pre hereckú dráhu. Vzdelanie nadobudol v Kráľovskej akadémii dramatických umení ( The Royal Academy of Dramatic Art, RADA) v Londýne.V začiatkoch hereckej kariéry sa Moore niekoľkokrát objavil na javisku londýnskeho West Endu. Úspechy zaznamenal v televízii, kde zaujal napríklad v seriáloch Maverick (1957), Ivanhoe (1958) alebo The Saint (1962).Už počiatkom 60. rokov minulého storočia sa britský herec ocitol na zozname kandidátov na hlavnú úlohu vo filmovej adaptácii špionážneho románu Iana Fleminga Dr. No (James Bond: Dr. No, 1962). Prednosť však vtedy dostal Sean Connery. Roger Moore si na stvárnenie legendárneho agenta 007 počkal 11 rokov.Jamesa Bonda si prvýkrát zahral v roku 1973 v snímke Live and Let Die (Žiť a nechať zomrieť). Moore sa stal v poradí tretím Bondom, do žánru priniesol veľkú mieru absurdných a zveličených situácií. Slávnej postave agenta britského veličenstva vtlačil pečať uhladenosti a svojský zmysel pre humor. Na konte má ďalej úspešné "bondovky" The Man with the Golden Gun (Muž so zlatou zbraňou, 1974),The Spy Who Loved Me (Agent, ktorý ma miloval, 1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (Len pre tvoje oči, 1981), Octopussy (Chobotnička, 1983) a A View to a Kill (Vyhliadka na smrť, 1985).Šarmantný herec sa po opakovanom stvárnení superagenta stal celosvetovo populárnou filmovou hviezdou. Svoje herecké umenie predviedol napríklad aj v snímkach North Sea Hijack (Prepadnutie v Severnom mori, 1979), Shout at the Devil (Volanie na diabla, 1976), The Quest (Súboj cti, 1996) alebo The Enemy (Nepriateľ, 2001).Kráľovná Alžbeta II. v roku 2003 povýšila Rogera Moorea do rytierskeho stavu za jeho charitatívnu prácu vyslanca dobrej vôle Detského fondu OSN (UNICEF). Pri tejto príležitosti vtedy 75-ročný herec poznamenal, že udelenie titulu sir je lepšie než získať Oscara. Krátko pred svojimi 80. narodeninami v roku 2007 sa dočkal aj hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy (Hollywood Walk of Fame).Britský herec Roger Moore zomrel 23. mája 2017 vo veku 89 rokov vo Švajčiarsku v kruhu svojej rodiny.