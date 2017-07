Bonucci údajne na odchode z Juventusu, mal by zamieriť do AC Miláno

Na snímke vpravo slovenský kapitán Neapola Marek Hamšík a vľavo hráč Juventusu Leonardo Bonucci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 14. júla (TASR) - Úradujúci taliansky futbalový šampión Juventus Turín pravdepodobne príde o oporu zadných radov Leonarda Bonucciho. Jeden z najlepších stopérov súčasnosti by mal podľa médií zamieriť do konkurenčného AC Miláno.Taliansky reprezentant pôsobí v Juventuse už sedem rokov, ale počas predchádzajúcej sezóny vyplávali na povrch nezhody s trénerom "starej dámy" Massimilianom Allegrim. V ligovom dueli s Palermom dokonca predviedli ostrú slovnú výmenu, čoho výsledkom bolo, že Bonucci chýbal v kádri na nasledujúci zápas proti FC Porto v Lige majstrov.Tridsaťročný Bonucci dúfa v skoré skompletizovanie jeho prestupu. Podľa informácií denníka The Guardian by mal milánsky klub zaplatiť za elitného obrancu približne 40 miliónov eur, opačným smerom môže v rámci transferu putovať 24-ročný Mattia De Sciglio. Noví čínski majitelia AC sú mimoriadne aktívni na prestupovom trhu, doteraz minuli na posily už viac ako 110 miliónov eur.Bonucci získal počas svojej kariéry s Juventusom šesť majstrovských titulov, trikrát sa stal víťazom Talianskeho pohára a dvakrát sa predstavil vo finále Ligy majstrov. Na konte má 70 reprezentačných štartov.