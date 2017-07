Bora sa nevzdáva: Kvôli Saganovi zvažuje, že sa obráti na civilný súd

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora - Hansgrohe počas 1. etapy cyklistických pretekov Tour de France. Foto: TASR/AP Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora - Hansgrohe počas 1. etapy cyklistických pretekov Tour de France. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Troyes 7. júla (TASR) - Nemecký cyklistický tím Bora-Hansgrohe stále nevzdáva snahu o zrušenie diskvalifikácie slovenského jazdca Petra Sagana z Tour de France 2017. Po tom, čo stajňa neuspela so svojou žiadosťou na Športovom arbitrážnom súde v Lausanne (CAS), zvažuje, že sa obráti na civilný súd."Hneď ako obdržíme zdôvodnenie verdiktu, porozprávame sa s našimi právnikmi a podnikneme ďalšie možné kroky," povedal pre agentúru DPA manažér tímu Ralph Denk.Jury vylúčila dvojnásobného majstra sveta z pretekov za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte utorkovej 4. etapy. Sagan po diskvalifikácii nenastúpil na 5. a 6. etapu Tour. "V záujme tímu a našich sponzorov sme povinní urobiť všetko možné, aby sme zvrátili diskvalifikáciu. Bolo by už na UCI, akým praktickým spôsobom sa dá vrátiť Peter do pretekov," uviedol Denk.Podľa neho v tejto chvíli už nejde o to, aký podiel viny mal Sagan na páde pri záverečnom špurte vo Vitteli. Podľa Denka je dôležité to, že sa Medzinárodná cyklistická únia (UCI) neriadila vlastnými pravidlami, keď neumožnila slovenského cyklistu vypočuť a nechať ho prezentovať jeho pohľad na incident. Vylúčenie obralo Sagana o možnosť získať na TdF rekordný šiesty zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže.