Bora zrejme príde o ďalšieho lídra, Majka je po páde v nemocnici

Poliak Rafal Majka Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Chambéry 9. júla (TASR) - Poľský cyklista tímu Bora Hansgrohe Rafal Majka mal počas deviatej etapy Tour de France ťažký pád a jeho pokračovanie v pretekoch je ohrozené.Majka spadol z bicykla počas zjazdu z Col de la Biche, keď koncom nohy zavadil o zem a spadol. Do cieľa prišiel s veľkou stratou 36 minút a 21 sekúnd, následne ho previezli do nemocnice.uviedol hovorca tímu Ralph Scherzer pre agentúru DPA.Pre nemecký tím by to bola ďalšia výrazná strata. Po štvrtej etape diskvalifikovali majstra sveta Petra Sagana, v deviatej etape nestihol prísť do cieľa v stanovenom limite jeho brat Juraj. Majku spolu s Petrom Saganom pred Tour pasovali do pozície lídrov tímu.