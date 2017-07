Bore sa rúcajú plány, po Saganovi skončil aj druhý líder Majka

Na snímke Rafal Majka (vpravo),archívna snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Périgueux 10. júla (TASR) - Poľský cyklista Rafal Majka musel pre zranenia odstúpiť z Tour de France. Pre nemecký tím Bora-Hansgrohe je to ďalšia tvrdá rana, keďže už pred vrchárskym lídrom musel zo slávnych pretekov odísť aj druhý kapitán tímu Peter Sagan. Jury diskvalifikovala dvojnásobného majstra sveta za to, že mal spôsobiť pád Brita Marka Cavendisha v záverečnom špurte 4. etapy.Majka sa zranil v pádmi poznačenej nedeľňajšej deviatej etape, v ktorej skončili aj ďalší dvaja favoriti na celkové poradie Brit Geraint Thomas zo Sky a Austrálčan Richie Porte z BMC. Majka si na rozdiel od nich síce nič nezlomil, no pri silnom náraz utrpel vážne poranenia, pomliaždeniny a odreniny.povedal Majka, ktorý spadol na kopci Col de la Biche.uviedol. Za jeho pád mohol údajne olej na vozovke.Bora mala pred štartom pretekov tri ciele - obhajobu zeleného dresu, zisk historicky prvej etapy tímu na Tour a umiestnenie Majku v Top5 celkového poradia. Už po prvom týždni je jasné, že splní iba jeden a to etapový triumf. Ten vybojoval Peter Sagan hneď na tretí deň, o jeden neskôr ho z pretekov vylúčili. V deviatej etape skončil svoju premiérovú účasť na TdF aj jeho brat Juraj, ktorý v náročnom teréne neprišiel do cieľa v stanovenom limite.Bore tak ostalo už len šesť jazdcov. V boji o čo najlepšie celkové umiestnenie sa teraz bude spoliehať na Nemca Emanuela Buchmanna. Ten je momentálne 18. v poradí s mankom 8:46 minút na lídra a obhajcu žltého dresu Brita Chrisa Froomea.