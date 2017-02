BORGUĽA:Ambasáda USA si môže nechať bezpečnostné stĺpy, plot musí preč

Martin Borguľa Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. februára (TASR) - Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Bratislave by si mohlo ponechať bezpečnostné pancierovo-betónové stĺpy na Hviezdoslavovom námestí, ak odstráni plot spred ambasády. Takýto kompromis navrhuje bratislavský mestský a staromestský poslanec Martin Borguľa.podotkol.Stĺpy sú podľa poslanca reálnym bezpečnostným prvkom, pretože dokážu zabrániť, aby k veľvyslanectvu preniklo obrnené vozidlo.tvrdí Borguľa. Stĺpy podľa neho nie sú až tak rušivé ako plot pred veľvyslanectvom.Bratislavskí mestskí poslanci budú vo štvrtok 16. februára opätovne rozhodovať o prenájme mestských pozemkov pred budovou ambasády. Koncom septembra 2016 ho veľvyslanectvu neschválili. Podmienkou malo byť, že americká strana bude mestu platiť za jeden štvorcový meter jedno euro na deň. Ročne to do mestskej pokladnice malo priniesť zhruba 481.000 eur. O tomto nájme s takmer identickými podmienkami pritom rozhodovali koncom júna 2016. Vtedy nájom pozemkov americkej ambasáde predĺžili. Dodatok o predĺžení nájmu mal vstúpiť do platnosti pod podmienkou, že ho ambasáda podpíše v lehote do 60 dní od schválenia uznesenia. Ambasáda podpísala dodatok v tejto lehote 19. augusta, ale až po uplynutí doby nájmu, teda po 15. auguste. Bratislavské mestské zastupiteľstvo tak muselo v septembri rokovať o novej nájomnej zmluve. Tá bola podobná júnovému dodatku, no americká ambasáda žiadala doplniť klauzulu o tom, že všetky jej peňažné záväzky vyplývajúce z nájomnej zmluvy podliehajú dostupnosti financií, ktoré každoročne vyčleňuje Kongres USA.Veľvyslanectvo nepreukázalo do 3. februára tohto roka, že jeho bezpečnostný plot je legálnou stavbou. Stavebný úrad pri bratislavskej mestskej časti Staré Mesto preto začal konanie o dodatočnej legalizácii, respektíve odstránení stavby. Hlavné mesto tvrdí, že aktívne komunikuje s ambasádou a zároveň s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vyriešení problému. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal je presvedčený, že problém americkej ambasády a bezpečnostnej zóny okolo nej sa vyrieši len presťahovaním veľvyslanectva z Hviezdoslavovho námestia.Ambasáda pre TASR koncom januára uviedla, že naďalej spolupracuje na riešení vzniknutého problému s hlavným mestom a mestskou časťou Staré Mesto. Ako tvrdí, súhlasila s podmienkami mesta týkajúcimi sa obnovy nájmu, vrátane úhrady ročného nájomného vo výške približne pol milióna eur.tvrdí veľvyslanectvo. Dúfa, že sa touto otázkou bude mestské zastupiteľstvo zaoberať a nový nájom odsúhlasí. Ambasáda deklaruje, že jej plány na presťahovanie z Hviezdoslavovho námestia napredujú a určila si aj vhodné miesto pre nové veľvyslanectvo. V súčasnosti čaká na jeho schválenie hlavným mestom a ministerstvom zahraničných vecí. Nové sídlo veľvyslanectva má spĺňať bezpečnostné požiadavky a zároveň aj zapadnúť do okolia.