Boris Johnson čelí výzvam na odvolanie za výrok o mŕtvolách v Líbyi

Londýn 4. októbra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson čelí kritike a výzvam na svoje odvolanie po komentári, v ktorom zosmiešňoval obete občianskej vojny v Líbyi.Vo svojom utorkovom vystúpení na konferencii Konzervatívnej strany v Manchestri Johnson vyhlásil, že líbyjské mesto Sirta má potenciál stať sa "druhým Dubajom" vďaka skupine britských podnikateľov, ktorí by tam chceli investovať. Ako lákadlo spomenuldodal Johnson a zasmial sa.V reakcii na tento jeho výrok Johnsonova spolustraníčka Heidi Allenová vo svojom tweete napísala, že JohnsonJeho slová označila za "100-percentne neprijateľné od nikoho a už vôbec nie od ministra zahraničných vecí". Johnson by za ne mal byť odvolaný.zdôraznila Allenová.Tieňová ministerka zahraničných vecí Emily Thornberryová označila Johnsonove slová zanapísala Thornberryová. Podľa poslankyne liberálnych demokratov Jo Swinsonová toto je ďalší dôkaz, žemala urobiť vo vláde poriadok" a Johnsona odvolať.Johnson, ktorý je povestný svojou prostorekosťou, reagoval prostredníctvom sociálnej siete Twitter. Ľudí,, obvinil. Vysvetlil, že odstraňovanie tiel mŕtvych bojovníkov Dáišu (IS) bolo zložité kvôli výbušným náložiam.Líbyjské polovojenské jednotky ovládli mesto Syrta v decembri minulého roku, keď odtiaľ vyhnali príslušníkov džihádistickej organizácie Islamský štát. V auguste tohto sa v rôznych častiach mesta našli telá najmenej 25 ľudí.Len pred niekoľkými dňami britská televízia Channel 4 odvysielala zábery, na ktorých vidno, ako Johnson recituje báseň urážajúcu budhizmus na najposvätnejšom mieste budhistov v Mjanmarsku.