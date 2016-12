BORIS KOLLÁR: Sme rodina má 450 členov v 50 okresoch a rastie

Predseda hnutia Sme rodina - Boris Kollár. Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 22. decembra (Teraz.sk) – Sme rodina Borisa Kollára vznikla premenovaním Strany občanov Slovenska Petra Marčeka preto, že pôvodný zámer registrovať nový politický subjekt stroskotal pri overovaní odovzdaných petičných podpisov Ministerstvom vnútra SR.povedal v TABLET.TV líder strany Boris Kollár.Dodal, že takýto postup bol podľa neho legitímny a v súlade so zákonom. Priznáva, že neznáma strana sa po niekoľkých mesiacoch dostala do parlamentu najmä vďaka popularite jeho osoby.povedal Kollár s tým, že vďaka dvadsiatim rokom mediálnej pozornosti nemusel voličom svoju stranu predstavovať dva roky pred voľbami. Zdôraznil, že napríklad charite sa venuje od začiatku deväťdesiatych rokov, kedy ani vzdialene netušil, že sa niekedy bude venovať politike.Práve Kollárova osoba, najmä priateľstvo s podnikateľom Petrom Steinhübelom spájaným s podsvetím, však bola dôvodom najčastejšej mediálnej kritiky.povedal Kollár. Zopakoval, že boli priatelia z detstva a ich cesty sa rozišli už začiatkom deväťdesiatych rokov.Dnes je podľa Kollára Sme rodina strana, ktorá nestojí len na jeho osobe, ale aj práci kolegov z poslaneckého klubu a členskej základnikonštatoval Kollár.Stabilizovaný je podľa neho aj stranícky klub, aj keď ho v priebehu tohto roku opustili traja poslanci. „Keď raz prídete do parlamentu s hlasmi ľudí, ktorí vás tam delegujú, ktorí jasne chcú, aby ste odstránili z vládnutia Roberta Fica, tak ich nemôžem zradiť. To je pre mňa neprípustné,“ vyhlásil Kollár, podľa ktorého Martina Šimkovičová, Peter Marček a Rastislav Holúbek nehlasovali v zásadných veciach spolu so zvyškom svojho klubu, ale spolu so Smerom-SD.dodal líder Sme rodina.V porovnaní s časmi pred voľbami sa nezmenili ani Kollárove stanoviská k migračnej kríze. Tvrdí, že migranti sa nechcú integrovať a prispôsobiť životu v Európskej únii, ale očakávajú, že sa únia prispôsobí im.pýta sa Kollár v súvislosti s posledným útokom v Nemecku.Predpokladá, že je možné masovo vysťahovať migrantov späť do ich domoviny.vyhlasuje Kollár.Sme rodina sa podľa neho snaží v parlamente presadzovať svoje predstavy tak v sociálnej oblasti, oblasti reformy exekúcií, aj migračnej politike a je pripravená, ak to bude možné, raz vstúpiť aj do vlády.poznamenal Kollár.Už dnes sa však snaží rokovať s vládnymi stranami o legislatívnych návrhoch. Sme rodina uspela napríklad s pripomienkou k exekučnej novele.poznamenal Kollár.Dodal, že pre neho má väčší význam, ak sa mu podarí aspoň niečo zo svojho programu presadiť, ako len od rečníckeho pultu útočiť na koalíciu . Na druhej strane ale považuje Sme rodinu za pravicovú stranu a v tomto zmysle si predstavuje aj prípadnú účasť vo vláde.uzavrel Kollár.