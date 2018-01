Borisa Z., ktorý mal blokovať cestu sanitke, uznal súd vinným

Ilustračné foto. Foto: TASR/Peter Hudec Foto: TASR/Peter Hudec

Trenčín 31. januára (TASR) - Boris Z. z Partizánskeho, ktorý mal v máji 2016 v Trenčíne na mercedese blokovať cestu sanitke, spoznal svoj trest. Sudca Okresného súdu v Trenčíne vydal trestný rozkaz, ktorým ho uznal vinným z prečinu všeobecného ohrozenia, informoval v stredu TASR Michal Turák z Krajského súdu v Trenčíne.uviedol ďalej Turák. O rozhodnutí ako prvý informoval spravodajský portál TV Markíza.Partizánčana obvinila polícia z prečinu všeobecného ohrozenia v apríli minulého roka.uviedla vtedy trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Nedisciplinovanou jazdou muž podľa nej ohrozil vozidlá vo svojom jazdnom pruhu, ako aj vozidlá, ktoré jazdili v protismere.skonštatovala.Partizánčan podal vtedy voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť, tú prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín však zamietol ako neodôvodnenú.Boris Z. mal na mercedese brániť sanitke so zapnutou sirénou v plynulom prejazde niekoľko kilometrov. Z jeho jazdy existuje video. Natočila ho práve posádka RZP, ktorá viezla pacientku do trenčianskej nemocnice. Video na sociálnych sieťach vyvolalo búrlivé reakcie. Vodič argumentoval, že chcel rýchlou jazdou so zapnutými výstražnými svetlami upozorniť ostatných vodičov na prichádzajúcu sanitku a uľahčiť jej cestu.Ešte v júni 2016 Boris Z. pozastavil svoje členstvo v KDH, rovnako sa vzdal aj funkcie podpredsedu Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve v Partizánskom, kde pôsobil ako neposlanec.