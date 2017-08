Borussia Dortmund dementovala správy o odchode Aubameyanga do Číny

Futbalista Dortmundu Pierre-Emerick Aubameyang. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 1. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund opäť dementoval správy médií o odchode útočníka Pierra-Emericka Aubameyanga do Číny. Nemecké médiá stále informujú, že najlepší strelec BVB má namierené do klubu Tchien-ťin Čchüan-ťien a Borussia by mala za neho zinkasovať odstupné vo výške 70 miliónov eur.Pre gabonského kanoniera má byť vraj v Číne pripravená zmluva do roku 2020 s platom 20 miliónov eur za sezónu. Hráč by mal odísť na konci tohto roka.uviedol pre agentúru DPA šéf výkonného výboru BVB Hans-Joachim Watzke počas herného sústredenia vo švajčiarskom Bad Ragaz.O Aubameyanga, ktorý bol s 31 gólmi najlepším strelcom Bundesligy 2016/17, bol počas leta veľký záujem. Spomínal sa interes Paríža Saint-Germain či AC Miláno. Vestfálsky klub však už dávnejšie deklaroval, že najväčšia hviezda mužstva nie je na predaj.