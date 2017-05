Borussia Dortmund ukončila spoluprácu s trénerom Tuchelom

Tréner Borusie Dortmund Thomas Tuchel (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dortmund 30. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund rozviazal spoluprácu s trénerom Thomasom Tuchelom iba tri dni po triumfe v Nemeckom pohári. Tuchel túto informáciu potvrdil prostredníctvom svojho účtu na sociálnej sieti Twitter.uviedol dnes už bývalý tréner Borussie. Podľa denníka Bild dostane odstupné vo výške 2,9 milióna eur. Tuchel prevzal trénerské kormidlo v Dortmunde pred sezónou 2015-2016 od Jürgena Kloppa, zmluvu podpísal do konca júna 2018.Tuchel priviedol Dortmund k tretiemu miestu bundesligy a kvalifikoval sa s ním do hlavnej fázy Ligy majstrov, no nesadol si s vedením klubu vrátane generálneho riaditeľa Hansa-Joachima Waltzkeho.