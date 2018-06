Borussia Dortmund získala z Mainzu obrancu Dialla

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. júna (TASR) - Nemecký futbalový klub Borussia Dortmund skompletizoval podpis päťročnej zmluvy s obrancom Abdoum Diallom, ktorý do bundesligového tímu prichádza z konkurenčného Mainzu.povedal podľa agentúry DPA športový riaditeľ Dortmundu Michael Zorc said.dodal.Dvadsaťdvaročný bývalý reprezentant Francúzska do 21 rokov prišiel do Mainzu v roku 2017 z Monaka a v 27 zápasoch strelil dva góly. Diallo nahradí v Borussii gréckeho obrancu Sokratisa Papastathopoulosa, ktorý mieri za 28 miliónov eur do Arsenalu Londýn.Dortmund vstúpi do sezóny pod vedením nového trénera Luciena Favreho.