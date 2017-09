Bos Róbert L. zostáva za mrežami, Vincko ide na slobodu

Na archívnej snímke Róbert L., prezývaný Kýbel Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 12. septembra (TASR) - Najvyšší súd (NS) SR na dnešnom neverejnom zasadnutí v trestnej veci obžalovaného bosa Róberta L., prezývaného Kýbel, a Ivana C., zvaného Vinco-Vincko, zrušil uznesenie Krajského súdu (KS) v Banskej Bystrici týkajúce sa obžalovaného Ivana C. a prepustil ho z väzby na slobodu. TASR o tom informoval hovorca NS SR Boris Urbančík.Nad Ivanom C. zároveň uložil dohľad probačného a mediačného úradníka.povedal Urbančík.KS v Banskej Bystrici prepustil Ivana C. na slobodu v auguste tohto roka. Podľa slov jeho obhajkyne však jej klient nebol s podmienkami súdu spokojný a zvyšné dni do skončenia väzby 25. septembra si chcel "odkrútiť". Nechcel totiž, aby jeho rodina bola obmedzovaná technickými prostriedkami a kvôli nemu stratila súkromie.Voči rozhodnutiu KS tak podal sťažnosť, ktorú NS SR zamietol.Róbert L. zostáva aj po rozhodnutí NS SR naďalej vo väzbe.Obaja sýkorovci čelia obžalobe, ktorá ich spolu s komplicmi viní zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.