Bosna sa odvolá voči verdiktu, ktorý zbavil Srbsko viny za Srebrenicu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Sarajevo 17. februára (TASR) - Bosna podá na Medzinárodný súdny dvor (MSD) v Haagu odvolanie voči 10 rokov starému verdiktu týkajúceho sa genocídy v Srebrenici z roku 1995. Vyhlásil to dnes člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny, bosniansky Moslim Bakir Izetbegovič.Podľa neho sa v tomto prípade objavili nové dôkazy, ktoré by mohli zrevidovať pôvodný verdikt, ktorý zbavil Srbsko priamej zodpovednosti za genocídu v Srebrenici.Izetbegovič dnes novinárom povedal, že odvolanie na MSD podá budúci týždeň, krátko predtým, než vyprší desaťročná odvolacia lehota. Malo by sa tak stať napriek varovaniam predstaviteľov bosnianskych Srbov a Chorvátov, že takýto krok vyvolá v krajine politickú krízu.zdôraznil Izetbegovič.Srebrenica sa stala dejiskom najzávažnejšej masakry na území Európy od skončenia druhej svetovej vojny. Bosnianskosrbské sily počas nej zlikvidovali v júli 1995 - krátko pred koncom vojny v Bosne - 8000 bosnianskych Moslimov, mužov a chlapcov, zajatých v srebrenickej enkláve.Svojím rozhodnutím z roku 2007, Medzinárodný súdny dvor zbavil Srbsko priamej zodpovednosti za zabitie, znásilnenie av Bosne. Súd však zároveň dospel k záveru, že Srbsko neurobilo všetko pre to, aby genocíde v Srebrenici zabránilo.