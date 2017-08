Bosna si pripomína 20 rokov od návštevy princeznej Diany

Princezná Diana Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 10. augusta (TASR) - Bosna si pripomína 20. výročie návštevy princeznej Diany, jej poslednej zahraničnej cesty pred tým, ako zomrela pri autonehode v Paríži.Kampaň princeznej proti pozemným mínam priviedla Dianu na trojdňovú návštevu Bosny, ktorú začala 9. augusta 1997. Počas nej sa stretla s obeťami, ktoré utrpeli zranenia v krutej občianskej vojne v krajine v 90. rokoch minulého storočia.Tri týždne po návšteve v Bosne, ktorá sa uskutočnila práve v čase zverejnenia správ o Dianinom ľúbostnom vzťahu s Dodim al Fayedom, dvojica zahynula pri havárii v parížskom tuneli. Vodič auta s Dianou a Dodim na zadnom sedadle stratil kontrolu nad vozidlom, keď ich prenasledovali fotografi.Britský veľvyslanec v Bosne Edward Ferguson dnes na spomienkovej konferencii v bosnianskom hlavnom meste Sarajevo vyhlásil, že Diana by bola zarmútená faktom, že míny stále zabíjajú ľudí v tejto krajine.povedal Ferguson.uviedol britský veľvyslanec.Dodal, že neobjavené pozemné míny aj napriek určitému nedávnemu pokroku stále predstavujú v Bosne nebezpečenstvo. V strachu z mín žije pol milióna ľudí, čiže približne 15 percent bosnianskeho obyvateľstva, upozornil Ferguson.Cestu princeznej do Bosny organizovala skupina The Land Mines Survivors' Network (Sieť ľudí, ktorí prežili výbuch pozemnej míny). V roku 1995 ju založili dve americké obete pozemných mín, Ken Rutherford a Jerry White.Diana počas návštevy prekvapujúco zavítala na návštevu rodiny Suljkanovičovcov, prišla do jej jednoduchého domu v malej dedinke Dobrnja neďaleko mesta Tuzla.Niekoľko týždňov predtým otec rodiny Muhamed Suljkanovič prišiel o obe chodidlá, keď šliapol na mínu v lese pri dome - bol to pozostatok trojročnej vojny v Bosne.Diana mu priniesla na narodeniny 9. augusta tortu, spomína Muhamedova manželka Suada: ;Avšak radosť rodiny Suljkanovičovcov sa zmenila na neuveriteľný šok, keď niekoľko týždňov po Dianinej návšteve počuli v rádiu, že princezná zomrela.povedal Muhamed Suljkanovič.Princezná Diana na návšteve Muhamedovi prisľúbila, že mu finančne prispeje na novú protézu. Len niekoľko mesiacov po jej smrti bosnianska rodina dostala podľa svojich slov od britskej kráľovskej rodiny dar - presne tú sumu, akú prisľúbila Diana.