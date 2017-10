Bosnianskosrbskí poslanci schválili uznesenie proti členstvu v NATO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sarajevo 18. októbra (TASR) - Bosnianskosrbskí poslanci dnes schválili nezáväzné uznesenie proti potenciálnemu členstvu krajiny v NATO. Informovala o tom agentúra AP, podľa ktorej ide o súčasť dlhoročných snáh bosnianskych proruských politikov usilujúcich o to, aby Bosna do Severoatlantickej aliancie nevstúpila.Opoziční poslanci sa dnešnej schôdze 83-členného parlamentu bosnianskej Republiky srbskej (RS), nezúčastnili. Už predtým ich totiž z rokovacej sály vykázali kvôli hlučným protestom pri prerokúvaní iných otázok.Rezolúcia požaduje vojenskú neutralitu Bosny a Hercegoviny. Zároveň sa v nej uvádza, že akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa tejto otázky budú bosnianski Srbi koordinovať so srbskou vládou v Belehrade.Tradične proruskí Srbi v Bosne, ktorí sa v 90. rokoch stali terčom bombardovania NATO, sú silne proti členstvu v Aliancii. Operácia mala prispieť k ukončeniu bosnianskej občianskej vojny z rokov 1992-95.Moslimovia a Chorváti, ktorí tvoria viac ako 65 percent obyvateľov Bosny, s členstvom v NATO vo všeobecnosti súhlasia.Aliancia v roku 2010 prizvala Bosnu a Hercegovinu, aby sa pripojila k Akčnému plánu pre členstvo (MAP).Občianska vojna v Bosne a Hercegovine si vyžiadala 100.000 mŕtvych a milióny vysídlených. Jej symbolom sa stalo obliehanie Sarajeva či masaker v Srebrenici. Konflikt sa skončil Daytonskou dohodou, ktorá rozdelila Bosnu na dve tzv. entity - Federáciu Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskú.