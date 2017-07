Bottas si v kvalifikácii na VC Rakúska vybojoval pole position

Na snímke fínsky pilot formuly 1 Valtteri Bottas na Mercedese Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky kvalifikácie VC Rakúska:



1. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) 1:04,251 min., 2. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +0,042 s., 3. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) +0,173, 4. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +0,528, 5. Daniel Ricciardo (Aust./Red Bull) +0,645, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,732, 7. Romain Grosjean (Fr./Haas) +1,229, 8. Sergio Perez (Mex./Force India) +1,354, 9. Esteban Ocon (Fr./Force India) +1,423, 10. Carlos Sainz (Šp./Toro Rosso) +1,475

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spielberg 8. júla (TASR) - Fín Valtteri Bottas si vybojoval pole position v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Rakúska seriálu MS F1 v Spielbergu. Jazdec tímu Mercedes dosiahol čas 1:04,251 minúty, z druhej pozície vyštartuje Nemec Sebastian Vettel na Ferrari.Fínsky pilot potvrdil v Rakúsku dobrú formu, už po druhej časti kvalifikácie bol lídrom. Je to pre neho druhá pole position v kariére. Záver poznačili žlté vlajky po nehode Maxa Verstappena, viacerí piloti preto nemohli zajazdiť svoje rýchle kolo. Tretie miesto získal Brit Lewis Hamilton, ale do pretekov odštartuje až z ôsmej pozície pre piatkovú výmenu prevodovky, resp. penalizáciu o 5 miest na štarte. "Bol to perfektný boj o pole position. Auto bolo dobre nastavené, postupne sa jeho výkon zlepšoval," uviedol Bottas po víťazstve v kvalifikácii.Štart VC Rakúska je na programe v nedeľu o 14.00 SELČ.