Bouchardová splnila sľub, išla na rande s fanúšikom Patriots

New York 17. februára (TASR) - Kanadská tenistka Eugenie Bouchardová splnila sľub, ktorý dala po prehratej stávke. V priebehu prvého polčasu finále ligy amerického futbalu NFL, keď Atlanta Falcons viedla nad New England Patriots 21:0, na sociálnej sieti Twitter napísala, že je presvedčená o výhre Falcons. Fanúšik Patriots John Goehrke s ňou nesúhlasil a vyzval ju, aby v prípade triumfu New England s ním išla na rande, čo Bouchardová akceptovala.Patriots napokon predviedli historický obrat, otočili nepriaznivé skóre a po výhre 34:28 získali prestížny Super Bowl. Dvadsaťdvaročná Bouchardová splnila sľub a začiatkom týždňa si vyšla s o dva roky mladším Goehrkem na rande. Spoločne navštívili zápas basketbalovej NBA medzi Brooklynom Nets a Milwaukee Bucks. Rodáčka z Montrealu zabezpečila pre dvojicu miesta v prvom rade pri palubovke a schôdzku naslepo zdokumentovala fotkami, ktoré umiestnila na sociálnych sieťach.