Bourdaisa prepustili z nemocnice: Už sa teším späť do auta

Bourdais vrazil do ochrannej bariéry po druhej zákrute. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Indianapolis 25. mája (TASR) - Francúzskeho jazdca Sébastiena Bourdaisa po hrozivo vyzerajúcej nehode v sobotňajšej kvalifikácii na zámorské motoristické preteky 500 míľ Indianapolis prepustili z nemocnice do domácej liečby. Niekdajší pilot F1 utrpel pri havárii niekoľkonásobnú zlomeninu panvy a fraktúru v oblasti bedrového kĺbu.Bourdais zverejnil na Twitteri svoju fotografiu, ako stojí na barlách pred nemocnicou v Indianapolise, kde sa bezprostredne po nehode podrobil operácii.napísal 38-ročný pilot, ktorý zrejme ale vynechá zvyšok pretekárskej sezóny.Francúz patril v kvalifikácii k najrýchlejším jazdcom a možno by ju vyhral nebyť hrozivej havárie. Bourdais vrazil do ochrannej bariéry po druhej zákrute, záchranárom trvalo viac ako desať minút, kým ho vyslobodili z vraku. Preteky sú na programe v nedeľu 28. mája.