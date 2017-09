Box: Dvaja dvojnásobní olympijskí víťazi proti sebe 9. decembra v MSG

Ukrajinský boxer Vasyl Lomačenko, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 16. septembra (TASR) - Kubánsky profesionálny boxer Guillermo Rigondeaux vyzve 9. decembra v newyorskej Madison Square Garden šampióna verzie WBO v superperovej hmotnostnej kategórii (do 59,0 kg) Vasyľa Lomačenka z Ukrajiny. Podľa špecializovaného portálu Bad Left Hook sa premiérovo v histórii stretnú dvaja dvojnásobní olympijskí víťazi.Rigondeaux získal zlato na OH 2000 a 2004, Lomačenko sa radoval na OH 2008 a 2012. Obaja patria k najlepším amatérskym pästiarom všetkých čias. Kubánec mal bilanciu 463-12, zatiaľ čo Ukrajinec dosiahol 396 triumfov pri jedinej prehre. V profesionálnom ringu majú dovedna na konte päť majstrovských titulov, 26 víťazstiev, z toho osemnásť pred časovým limitom, a jeden neúspech. Navyše, odborníci ich považujú za najlepších technikov súčasnosti."Šakal" postúpi o dve váhy vyššie, keďže momentálne drží opasok organizácie WBA (Super) v superbantamovej divízii (do 55,3 kg).