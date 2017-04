Box: Hughie Fury odložil titulový súboj s Parkerom

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Auckland 25. apríla (TASR) - Britský profesionálny boxer Hughie Fury odložil súboj s novozélandským držiteľom titulu organizácie WBO v superťažkej hmotnostnej kategórii Josephom Parkerom naplánovaný na 6. mája v Aucklande. Bratranec bývalého majstra sveta Tysona Furyho utrpel pred troma týždňami zranenie chrbta, ktoré mu zabránilo v plnohodnotnej príprave.Zápas sa mal pôvodne uskutočniť už 1. apríla, no pre zdržovanie zo strany Furyho tímu ho posunuli na májový termín. Parker teraz hľadá nového oponenta, kým sa nájde tretí dátum pre stretnutie s Britom. Podľa New Zealand Herald by mohol o opasok zabojovať Američan Dominic Breazeale, ktorý v júni minulého roka neuspel v dueli s britským šampiónom verzie IBF Anthonym Joshuom.