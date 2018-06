Box: Strnisko a Michálek získali bronz na turnaji Chemiepokal v Halle

Na archívnej snímke slovenský boxer Matúš Strnisko (v modrom). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Halle 22. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti Matúš Strnisko a Dávid Michálek si vybojovali bronz na 45. ročníku medzinárodného turnaja v olympijskom boxe Chemiepokal v nemeckom Halle.Strnisko prehral v piatkovom semifinále hmotnostnej kategórie do 81 kilogramov s Američanom Coeom Khalilom v prvom kole. Michálka do semifinálového súboja váhy do 91 kg s Kirillom Afanasevom z Írska nepustila lekárska prehliadka pre obnovené zranenie zlomeného nosa. Informovala o tom stránka Slovenskej boxerskej federácie (SBF) na facebooku.