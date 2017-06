Boxer Alojan definitívne prišiel o striebro z OH 2016, potvrdil CAS

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lausanne 16. júna (TASR) - Ruský boxer Michail Alojan pre doping definitívne prišiel o striebornú medailu z OH 2016 v Riu de Janeiro. Alojan neuspel s odvolaním sa voči odobratiu cenného kovu, pôvodný verdikt v piatok potvrdil Športový arbitrážny súd (CAS). Alojanovi po zisku striebra v kategórii do 52 kg našli v dopingovej vzorke zakázaný stimulant, informovala agentúra AP.Ruský reprezentant v modernom päťboji Maxim Kustov dostal štvorročný dištanc za porušenie dopingových pravidiel. Informovala o tom Ruská antidopingová agentúra s tým, že trest platí spätne od októbra 2016. Nezverejnila ale konkrétne podrobnosti o jeho previnení.Meno Kustova figurovalo vlani v správe vyšetrovateľa Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) Richarda McLarena v súvislosti s dopingom. V roku 2014 ho údajne pozitívne testovali na tri rôzne steroidy, ale moskovské laboratórium to zatajilo. Kustov sa pre podozrenia nemohol predstaviť ani na OH 2016 v Riu de Janeiro. Informovala agentúra AP.