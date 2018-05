Boxer Lomačenko bude po operácii pokračovať v ľahkej váhe

Vasilij Lomačenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 31. mája (TASR) – Ukrajinský profesionálny boxer Vasilij Lomačenko podstúpil v Los Angeles operáciu roztrhnutého väzu v lopatke. Napriek tomu by sa do ringu mohol vrátiť ešte tento rok, podľa prognózy bude v októbri naplno trénovať a v decembri súťažne boxovať.povedal promotér Bob Arum pre ESPN.Tridsaťročný Lomačenko zdolal v uplynulom súboji Jorgeho Linaresa z Venezuely a získal opasok organizácie WBA v ľahkej hmotnostnej kategórii (do 61,2 kg). V tejto divízii bude pôsobiť aj naďalej, keďže sa vzdal titulu verzie WBO v supeperovej váhe (do 59 kg).