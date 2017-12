Boxer Pacquiao sa chce vrátiť do ringu v apríli budúceho roka

Filipínsky boxer Manny Pacquiao. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 25. decembra (TASR) - Filipínsky profesionálny boxer Manny Pacquiao chce najbližšie bojovať v apríli budúceho roka. Povedal to jeho promotér Bob Arum zo spoločnosti Top Rank. Pacquiao stál zatiaľ naposledy v ringu 2. júla, keď v austrálskom Brisbane prekvapujúco podľahol domácemu vyzývateľovi Jeffovi Hornovi a stratil opasok organizácie WBO vo welterovej hmotnostnej kategórii.Pacquiaov premožiteľ by sa mal stretnúť s prednostným vyzývateľom verzie Terenceom Crawfordom. Američan bol nesporný šampión ľahkej welterovej váhy, v októbri sa vzdal titulu WBO, aby sa mohol posunúť o divíziu vyššie. "Tak ako sme sa dohodli v Brisbane, je to zaručené zmluvou - Horn proti Crawfordovi," uviedol Arum podľa špecializovaného portálu Bad Left Hook.